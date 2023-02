Google investe 300 milhões de dólares em concorrente da dona do ChatGPT

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A corrida das gigantes tecnológicas à inteligência artificial (IA) continua em alta. A empresa-mãe do Google, a Alphabet investiu 300 milhões de dólares na startup Anthropic em troca de uma participação de 10% no capital da empresa de IA.

O acordo exige ainda que o dinheiro aplicado pela companhia liderada por Sundar Pichai seja utilizado em inovação e reforço de recursos do segmento de computação da Anthropic, segundo três fontes próximas do processo contactadas pelo Financial Times.

A Anthropic foi fundada em 2021, quando um grupo de investigadores liderado por Dario Amodei saiu da OpenAI em conflito com os quadros da direção da empresa, devido ao investimento da Microsoft na companhia, já que este poderia, na ótica dos dissidentes, colocar em causa o foco incial em segurança da IA.

À semelhança do ChatGPT da OpenAI, a Anthropic conta também com um "chatbot" inteligente batizado de Claude, mas ainda não foi lançado ao público.



Atualmente, o maior investidor da Anthropic é o braço de investimento e "research" do falido grupo cripto FTX, a Alameda. A empresa liderada por Sam Bankman-Fried investiu 500 milhões de dólares o ano passado na startup.

A nova administração liderada por John Ray III já sinalizou que a participação na Anthropic é um ativo que pode ajudar na recuperação da FTX e no processo de reembolsos aos credores.