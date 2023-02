Gigante chinesa Tencent já tem equipa a trabalhar no seu próprio ChatGPT

Rivais da Tencent, como o Alibaba Group e o Baidu, também já divulgaram que estão a trabalhar nas suas próprias ofertas neste campo.

Chen Jiachang,

Depois de serem conhecidas ferramentas como o ChatGPT, da OpenAI, ou o Bard, da Google, a gigante chinesa Tencent Holdings quer lançar o seu próprio sistema de inteligência artificial. A notícia está a ser avançada pela Reuters, que cita duas fontes conhecedoras do tema.Segundo as mesmas, a gigante tecnológica já tem uma equipa de investigação a trabalhar naquele que será o seu "chatbot".Apesar de os cidadãos na China não puderem aceder ao ChatGPT, os modelos por detrás do programa são relativamente acessíveis e estão cada vez mais a ser incorporados nas aplicações de tecnologia chinesas.O produto da Tencent irá chamar-se "HunyuanAide", de acordo com as mesmas fontes.Na passada sexta-feira, o ministro chinês da Ciência e da Tecnologia,admitiu ver potencial numa tecnologia semelhante ao ChatGPT e disse que iria insistir na integração da inteligência artificial na sociedade e economia chinesa.A Microsoft anunciou no início de fevereiro a integração da tecnologia da criadora do ChatGPT , a OpenAI, nos seus motores de buscas Bing e Edge. O anúncio, feito pelo CEO da empresa, Satya Nadella, marca uma nova fase das plataformas de pesquisa, que, com recurso à Inteligência Artificial, vão tornar as pesquisas e a criação de conteúdos mais fácil para os utilizadores.Depois da empresa liderada por Nadella, também a Google anunciou o lançamento do Bard , para fazer concorrência à rival.