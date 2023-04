Elon Musk quer criar rival do ChatGPT e vai chamar-se "TruthGPT"

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Leia Também Amazon lança-se na corrida da inteligência artificial



Elon Musk tem criticado a ligação da OpenAI, organização que desenvolveu o ChatGPT, à Microsoft, acusando-a de treinar a plataforma para "mentir". E sobre a inteligência artificial, os alertas são também de perigo. "Tem o potencial de destruir a civilização", disse na mesma entrevista. esenvolvimento de novos sistemas de inteligência artificial que queiram copiar e melhorar o que o GPT-4 - modelo de linguagem da OpenAI utilizado no ChatGPT - faz.Elon Musk tem criticado a ligação da OpenAI, organização que desenvolveu o ChatGPT, à Microsoft, acusando-a de treinar a plataforma para "mentir". E sobre a inteligência artificial, os alertas são também de perigo. "Tem o potencial de destruir a civilização", disse na mesma entrevista.

Leia Também Microsoft integra tecnologia da criadora do ChatGPT nos motores de busca

Há uma corrida na inteligência artificial e Elon Musk não vai passar ao lado. A informação foi divulgada pelo próprio que, durante uma entrevista à Fox News, disse ter planos para criar uma plataforma chamada "TruthGPT".Esta plataforma, revelou, visa fazer frente às duas já apresentadas pelo Microsoft e pela Alphabet, dona da Google - o ChatGPT e o Bard, respetivamente. Detalhes sobre os contornos desta aplicação não deu, mas afirmou que terá como foco "a verdade" e o objetivo é "compreender a natureza do universo".A divulgação surge menos de um mês depois de, juntamente com centenas de especialistas, o fundador da Tesla e da SpaceX ter apelado a uma pausa de pelo menos seis meses no d