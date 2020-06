Milhões desaparecidos da Wirecard podem nunca ter existido

A Wirecard concluiu que os 1,9 mil milhões de euros que tinha registados como ativos e que a auditora EY tinha dado como desaparecidos, provavelmente, nunca existiram.





A empresa de pagamentos afirmou que está a avaliar a "probabilidade prevalecente" de que os quase 2 mil milhões de euros apontados pela EY "não existem". Esta quantia representa cerca de um quarto do valor da Wirecard na folha de balanço.





A empresa de pagamentos revelou que está em discussão com os credores e a considerar uma restruturação completa, depois de ter recuado na publicação dos resultados de 2019 e do primeiro trimestre de 2020.





Na sequência destas revelações, os títulos da empresa já afundaram mais de 55% em bolsa, e seguem agora a descer 32,80% para os 16,196 euros. Estas quebras acumulam com as já pesadas que se fizeram sentir nas últimas duas sessões, nas quais a empresa fechou com menos 65% e menos 33% do valor. Desde o início do ano, a Wirecard já perdeu cerca de 85% em capitalização bolsista, ficando agora pelos cerca de 2 mil milhões de euros.





A descida a pique da Wirecard verifica-se há duas sessões depois de ter admitido que os auditores da EY descobriram um buraco de 1,9 mil milhões de euros em cash no balanço da empresa. Desta forma, a empresa foi obrigada a adiar a publicação das contas de 2019, pela quarta vez este ano.





Apenas um dia depois, o CEO, Markus Braun, demitiu-se do cargo, levando a nova derrocada em bolsa. No mesmo dia, a agência de notação financeira Moody's cortou o rating da Wirecard para o patamar de "lixo" e disse que poderá proceder a mais descidas na classificação da qualidade da dívida empresa.