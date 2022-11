Musk assegura que não quer ser CEO do Twitter. "O meu primeiro dever é ser um grande engenheiro"

Elon Musk afirmou em tribunal que não quer ser CEO de nenhuma empresa, apesar de estar a liderar ao mesmo tempo a Tesla, SpaceX e Twitter.

"Espero reduzir o tempo que gasto com o Twitter e encontrar outra pessoa que o administre", garantiu. As declarações do homem mais rico do mundo foram proferidas durante uma audiência referente a um processo onde Musk e a fabricante norte-americana de veículos elétricos Tesla são réus, devido ao pacote de remunerações pago a Musk em 2018.

A ação foi intentada por um acionista da fabricante automóvel, Richard J. Tornetta, que alega que a remuneração do CEO era excessiva e que o facto de o conselho de administração ter dado luz verde a tal salário constituía uma violação de um dos deveres de zelo do mesmo.

"Na SpaceX, sou responsável pela engenharia e na Tesla pela tecnologias dos veículos que os tornam bem sucedidos", frisou o empresário, explicando assim que "muitas vezes o cargo de CEO é visto como um papel focado nos negócios, mas o meu é muito mais de engenheiro que desenvolve tecnologia e que se certifica que desenvolvemos tecnologias inovadoras e que temos uma equipa de engenheiros incríveis que podem atingir estes objetivos".





"A minha experiência ensina-me que os grandes engenheiros só estão dispostos a trabalhar para um grande engenheiro. Esse é o meu primeiro dever, não o de CEO", acrescentou.



Voluntários da Tesla ajudam Musk no Twitter já depois da hora



Confrontado pelos advogados de Tornetta se Musk sobre se tinha autorizado 50 engenheiros da Tesla a trabalharem no Twitter já depois do horário de trabalho na gigante de veículos elétricos, conforme fora noticiado pela CNBC, Musk respondeu que sim.



O milionário explicou ainda que pediu aos funcionários da Tesla que o ajudassem no Twitter de forma "voluntária" e que trabalhassem "depois do horário expediente" no Twitter, acrescentando que ninguém na administração da Tesla foi contra esta ideia.

"Foi um 'after hours', eu apenas apelei: se estiverem interessados em ajudar-me, seria bom. Acho que [este plano] durou uns dias e já acabou", assegurou.