Musk pode ser chamado ao Parlamento Europeu

O homem mais rico do mundo e que comprou recentemente a rede social Twitter, que tem estado envolto em polémica depois de ter sido anunciado que vários trabalhadores da rede social estão a deixar a empresa, deverá estar em vias de ser convidado para uma audição em Bruxelas, revela o Politico.De acordo com o jornal, especialista em assuntos europeus, a presidente do Parlamento Europeu (PE), Roberta Metsola, terá realizado uma reunião com alguns deputados e anunciou que gostaria de convidar Elon Musk. Em causa estará uma tentativa de melhor compreender os seus planos para o futuro do Twitter, bem como um lembrete das regras que regem as tecnológicas dentro do espaço da União Europeia.Isto numa altura em que um novo regulamento, o Digital Services Act, que pretende reduzir a quantidade de conteúdo ilegal a circular nas plataformas, deverá começar a ser aplicado ao Twitter a partir do verão de 2023.A presidente do Parlamento Europeu não tem poder para convocar a Bruxelas o executivo de uma empresa. A última vez que tal aconteceu foi quando Mark Zuckerberg testemunhou em 2018, numa audiência que se revelou um fracasso.O convite a Elon Musk, CEO do Twitter e da Tesla, pode vir a ser enviado a 24 de novembro, quando os eurodeputados se vão reunir para discutir mais detalhes sobre a convocatória de Musk, de acordo com informações recolhidas pelo mesmo jornal.