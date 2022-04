Musk não quer lugar à mesa na administração do Twitter. Ações recuaram mais de 7%

Elon Musk decidiu não integrar o conselho de administração do Twitter, anunciou Parag Agrawal, o CEO da rede social. Agrawal partilhou uma mensagem enviada aos trabalhadores da empresa, onde apresenta os detalhes sobre este processo e o recuo de Musk.

"Elon Musk decidiu não se juntar à nossa administração", detalha a mensagem. "A administração e eu tivemos muitas discussões sobre o Elon [Musk] integrar este grupo e também com o Elon diretamente". A empresa anunciou que Musk, dono da Tesla e da SpaceX, teria um cargo neste conselho de administração após adquirir uma participação de 9,2%.

Leia Também Musk entra para o conselho de administração do Twitter

Mas, de acordo com o CEO da companhia, Musk informou a empresa desta decisão a 9 de abril, no mesmo dia em que deveria formalmente integrar a administração. "Acredito que isto seja pelo melhor", indica a mensagem do CEO aos empregados, onde frisa que sendo Musk o maior acionista da empresa, "continuarão abertos aos seus comentários".





Elon has decided not to join our board. I sent a brief note to the company, sharing with you all here. pic.twitter.com/lfrXACavvk — Parag Agrawal (@paraga) April 11, 2022



"Haverá distrações pela frente, mas os nossos objetivos e prioridades continuam inalterados. As decisões que fazemos e como são executadas continuam nas nossas mãos", é possível ler.

As ações do Twitter estão a desvalorizar nesta altura 2,01%, antes da abertura do mercado, reduzindo já algumas das perdas, que chegaram a cair 7% após o anúncio. Desta forma, as ações do Twitter eliminaram parte dos ganhos conquistados com o anúncio da participação de Musk na empresa. Nessa altura, as ações da companhia chegaram a disparar 26%.

O Twitter anunciou a 5 de abril que Musk iria entrar para o conselho de administração da rede social. No entanto, havia uma contrapartida, que limitava Musk a não poder deter mais de 14,9% da empresa enquanto estivesse na administração e 90 dias após a sua saída, de acordo com informação enviada à SEC, o regulador norte-americano.

Não integrando o conselho de administração, Musk deixa de estar sujeito a esta limitação.



Desde que foi anunciada esta participação acima de 9% que Musk tem partilhado a vontade de fazer mudanças no Twitter. O sul-africano, que tem 81 milhões de seguidores nesta rede, já havia questionado os utilizadores sobre a vontade de ter um botão "editar" na plataforma. Desde o arranque que o Twitter não tem uma forma de editar as mensagens partilhadas - falha apontada em diversas ocasiões. Além disso, também já tinha admitido a possibilidade de transformar o quartel-general do Twitter em São Francisco num centro para acolher sem-abrigo.