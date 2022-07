Netflix dispara com expectativa de recuperar assinantes

A plataforma digital reportou esta noite as contas do segundo trimestre, que foram melhores do que o esperado. As perspetivas para o atual trimestre também animaram os investidores.



22:07







A Netflix, que fornece um serviço de streaming de filmes e séries de televisão, e que chegou a Portugal em outubro de 2015, reportou esta noite os números do segundo trimestre fiscal, que foram melhores do que o esperado. Depois de ter perdido mais de um milhão de subscritores no primeiro semestre, a Netflix passou uma mensagem fundamental para o mercado: poderia ter sido pior. A empresa perdeu 970.000 assinantes só no segundo trimestre, segundo os resultados reportados após o fecho da bolsa norte-amricana. Acontece que esse número corresponde a menos de metade da perda receada por Wall Street, e isso em grande parte devido à nova temporada de "Stranger Things". Os investidores aplaudiram e a empresa sediada em Los Gatos (Califórnia) segue a somar 7,25% para 216,24 dólares, no "after-hours" de Wall Street, tendo chegado a disparar 12% assim que foram conhecidos os resultados. Isto depois de ter encerrado a sessão do horário regular desta terça-feira a subir 5,61% para 201,63 dólares.



Em relação ao "guidance" (perspetivas) para o atual trimestre, a Netflix espera angariar um milhão de subscritores – e apesar de ficar aquém dos 1,83 milhões de novos assinantes que o consenso de mercado esperava, o facto de reverter a perda de clientes dos primeiros seis meses do ano deixou os investidores animados.



