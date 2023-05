Netflix: O fim de "amor é partilhar a palavra passe" estende-se a 100 países

Esta terça-feira, a Netflix começou a enviar emails aos utilizadores sobre a partilha de contas em 103 países, incluindo os Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha, Austrália, Singapura, México e Brasil, alertando que - à semelhança do que já foi feito em Portugal, Espanha, Canadá e Nova Zelândia - as contas não podem ser partilhadas fora do seu agregado familiar.Os emails, segundo a Reuters, explicam que uma conta só pode ser usada num agregado familiar e que, caso queiram adicionar um membro, os utilizadores têm de pagar uma taxa adicional. Em Portugal esse valor é de 3,99 euros e nos Estados Unidos de oito dólares (7,42 euros ao câmbio atual).

Leia Também Lucros da Netflix superam expectativas mas subscritores desiludem

A empresa liderada por Ted Sarandos e Greg Peters indica, igualmente, que é possível transferir um perfil para outra conta, para que seja possível manter o histórico de visualização e obter recomendações.A plataforma de "streaming" tem procurado, no último ano, novas formas de monetizar a plataforma, numa altura em que enfrenta sinais de saturação do mercado, com esforços que incluem não só limites na partilha de contas, mas também uma nova subscrição com publicidade.