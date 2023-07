Netflix supera estimativas com 5,9 milhões de novos subscritores no segundo trimestre

Leia Também Netflix abre restaurante com pratos dos programas icónicos de culinária

A Netflix adicionou 5,9 milhões de subscritores no segundo trimestre do ano, divulgou esta quarta-feira a empresa. Os números superam em muito as estimativas dos analistas, que apontavam para 2,07 milhões, e, segundo a Bloomberg, assinala o melhor segundo trimestre da tecnológica em três anos.No total, a gigante do streaming fechou o trimestre em causa com 238,4 milhões de subscritores, mais 8% do que no mesmo período do ano anterior.Em termos de receitas, a empresa viu um aumento de 2,7% para os 8,19 mil milhões de dólares - ligeiramente abaixo dos 8,3 mil milhões esperados pelos analistas ouvidos pela Bloomberg. Na base deste crescimento, justifica a Netflix, esteve, sobretudo, a decisão de começar a cobrar por contas partilhadas O lucro por ação foi de 3,29 dólares no trimestre que terminou a 30 de junho, valor que compara com osE as perspetivas é de que este crescimento se acentue. "Esperamos que o crescimento das receitas acelere na segunda metade do ano, à medida que começamos a ver os benefícios totais do pagamento pela partilha de contas, assim como o crescimento contínuo no nosso plano de anúncios", refere a empresa. Para o próximo trimestre, a plataforma de streaming prevê atingir receitas de 8,52 mil milhões."Além de providenciarmos uma melhor experiência, temos trabalhado no sentido de melhorar a nossa monetização através de iniciativas como a partilha de contas paga e publicidade. Isto irá permitir-nos gerar mais receitas, que podemos reinvestir para tornar a Netflix ainda melhor para os nossos clientes", acrescenta a empresa na carta dirigida aos acionistas.A Netflix anunciou o fim das contas partilhadas em mais de 100 países - incluindo Portugal - em maio deste ano. Desde então, cada