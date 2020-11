Norte-americana Barracuda compra Fyde com talento do Porto

Fundada em 2017, a Fyde é uma startup com sede nos Estados Unidos mas cujo departamento de engenharia está situado no Porto, onde desenvolve software para facilitar o acesso remoto e seguro a servidores das empresas, contando com dois portugueses na sua equipa de gestão - os fundadores José Luís Pereira (CTO) e Luísa Lima (vice-presidente de engenharia).

No verão do ano passado, a Fyde foi bem-sucedida numa ronda de financiamento, em que participaram, entre outros, a capital de risco estatal Portugal Ventures e a Bright Pixel, o laboratório de startups da Sonae IM, o braço de capital de risco do grupo liderado por Cláudia Azevedo, que investiram dois milhões de euros na empresa norte-americana com ADN português.

Passado pouco mais de um ano, eis que acaba de ser anunciado que a Fyde foi adquirida pela Barracuda, empresa norte-americana de soluções de cibersegurança na "cloud".

"Este movimento da Barracuda, que adquire uma startup relativamente recente no mercado, é reflexo do crescimento significativo que a indústria de cibersegurança tem verificado, impulsionado também pela urgente transição das empresas para um ambiente de trabalho remoto", realça a empresa, esta segunda-feira, 23 de novembro, em comunicado.

"A solução inovadora da Fyde (Zero Trust) garante o acesso seguro, confiável e rápido a aplicações e ambientes de trabalho em ‘cloud’ ou ‘on-premise’, a partir de qualquer dispositivo e local, ao verificar, continuamente, se apenas a pessoa certa, com o dispositivo certo e as permissões certas tem acesso aos recursos da empresa", explica, adiantando que "a solução desenvolvida em Portugal passa a estar integrada na plataforma Barracuda CloudGen Access para empresas de todos os tamanhos"

"Com esta aquisição, a Barracuda fornece às empresas uma nova maneira de modernizar o acesso remoto, aplicar a segurança global e políticas de acesso, e obter conectividade perfeita sem comprometer a produtividade", afiança BJ Jenkins, presidente da Barracuda, empresa que garante ser fornecedora de mais de 200 mil organizações em todo o mundo.