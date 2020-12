Sonae cria líder europeu de cibersegurança com mais de 500 engenheiros

Após somar três dúzias de investimentos diretos em empresas tecnológicas espalhadas pelo mundo, tendo ainda esta quarta-feira anunciado a entrada na norte-americana Weaveworks, a Sonae Investment Management (Sonae IM) decidiu juntar a S21sec e a Excellium, duas empresas que controla, numa nova holding estratégica, que terá o apoio de 550 especialistas em cibersegurança em sete países da Europa e da América Latina.

"A Sonae IM decidiu consolidar os seus investimentos em cibersegurança Managed Security Services Provider (MSSP) sob uma única holding, que irá operar como ‘Maxive Cybersecurity’", com a integração da S21sec espanhola e a Excellium, com sede no Luxemburgo, avança o "braço" tecnológico do grupo maiato, em comunicado.

Leia Também Sonae entra na norte-americana Weaveworks de braço dado com a Amazon

Esta operação "estará concluída no final de 2020 e resultará num dos maiores ‘pure players’ de MSSP da Europa", garante.

Leia Também Metade das crianças portuguesas navega online sem controlo digital dos pais

A Maxive Cybersecurity "irá construir a sua forte presença local nos seus mercados principais (Espanha, Portugal, Luxemburgo, Bélgica, México) e irá oferecer aos seus clientes os benefícios de um conjunto mais vasto de serviços que alavancam nas melhores práticas e experiência tanto da S21sec como da Excellium, aumentando os serviços de gestão profissionais disponíveis no seu portefólio", realça a Sonae IM.

Para CEO da Maxive Cybersecurity, o comité executivo da nova holding nomeou Simon Church, que apresenta um trajeto profissional de mais de 30 anos na tecnologia e indústria de cibersegurança, tendo ocupado cargos de chefia em organizações como a NTT Com Security, a Vodafone Enterprise Security Services ou a Optiv.

Leia Também Norte-americana Barracuda compra Fyde com talento do Porto

Simon Church tem como missão liderar o processo de integração e o plano de criação de valor ao nível da holding. "É uma grande honra para mim assumir o papel de CEO da Maxive Cybersecurity e estou animado com a perspetiva de enfrentar os desafios e as oportunidades que esta poderosa sinergia traz", afirma o CEO.

Leia Também Sonae IM entra no capital de start-up espanhola de gestão de informação de produto

De resto, a Sonae IM avança que, a nível local, tanto a S21sec como a Excellium continuarão a operar sob a sua estrutura de gestão atual, liderada por Agustin Muñoz-Grandes e Christophe Bianco, respetivamente, "com um claro foco em manter a posição de liderança de ambas as empresas nos seus mercados locais, além de oferecer aos seus clientes base os novos recursos combinados que resultam desta operação de integração".

"Acreditamos que a fusão de conhecimento, experiência e recursos entre a S21sec e a Excellium será a chave para enfrentar com sucesso os novos desafios e oportunidades que o atual cenário de cibersegurança representa na Europa", enfatiza Carlos Alberto Silva, diretor executivo da Sonae IM.

Já Agustin Muñoz-Grandes, CEO da S21sec,considera que "esta é uma excelente oportunidade para a S21sec crescer, já que fazer parte de um projeto europeu tão poderoso como este nos oferecerá inúmeras oportunidades de expansão".

Na mesma linha, Christophe Bianco e Xavier Vincens, managing partners da Excellium, salientam que, "no seu próprio território, cada empresa conseguiu subir ao topo, liderar o seu mercado, conquistar a confiança dos seus clientes e, agora, unindo forças, não só cresceremos, mas aumentaremos muito a nossa capacidade de gerar valor acrescentado a nível europeu", prometem.

Entre as vantagens do Maxive Cybersecurity, a Sonae IM destaca "o aumento dos serviços oferecidos no seu portefólio, que por sua vez serão implementados em todas as localizações do novo grupo empresarial; novas sinergias que conduzirão à maximização dos lucros, melhor gestão junto dos seus sócios ou parceiros fornecedores, bem como perspetivas mais ambiciosas de crescimento e desenvolvimento profissional para as equipas de ambas as empresas".