Sonae entra na norte-americana Weaveworks de braço dado com a Amazon

A Sonae Investment Management (Sonae IM), que já soma três dúzias de investimentos diretos em empresas tecnológicas espalhadas pelo mundo, contando apenas três desinvestimentos (WeDo, Saphety e Fyde), não larga o pé do acelerador aquisitivo, tendo agora anunciado a entrada na Weaveworks.

Um investimento realizado no âmbito de uma ronda de financiamento de 36 milhões de dólares (29,7 milhões de euros) desta empresa norte-americana, que contou, além da Sonae IM, com a participação de gigantes mundiais como a Amazon Web Services, a Deutsche Telekom, a Ericsson e a Orange Ventures, assim como o reforço dos investidores Accel, GV e Redline Capital.

A Weaveworks apresenta-se como "uma empresa independente líder no desenvolvimento de soluções de aplicações ‘cloud native’", que "tem vindo a apresentar crescimentos anuais de três dígitos" e que foi recentemente destacada na categoria de "inovadora" pela IDC no relatório "IDC Innovators: Tools Accelerating Platform-as-a-Service Value for Developers, 2020".

Os 36 milhões de dólares agora captados pela Weaveworks "destinam-se a reforçar o desenvolvimento da sua plataforma GitOps e a acelerar a sua expansão no mercado, tendo em conta que tanto empresas como operadores de telecomunicações exigem cada vez mais uma maior escalabilidade e maior velocidade na inovação das suas aplicações ‘cloud native’", explica a Sonae IM, em comunicado enviado às redações, esta quarta-feira, 9 de dezembro.

"Sabemos, pela nossa experiência em vários setores, que as empresas capazes de desenvolver software continuamente, de modo escalável e com segurança, têm uma melhor performance que a concorrência e são mais inovadoras. A Weaveworks atraiu a nossa atenção enquanto criadora do GitOps, um modelo operacional testado para implementações em grande escala de ‘Kubernetes’ na ‘cloud’", salienta Carlos Alberto Silva, administrador executivo da Sonae IM.

Esta empresa do universo Sonae enfatiza que "as empresas de telecomunicações que estão a construir redes 5G a uma escala sem precedentes recorrem a ‘Kubernetes’ e ao seu ecossistema de ferramentas nativas na ‘cloud’ com o objetivo de conseguir resiliência, flexibilidade e escalabilidade", defendendo que "o Weaveworks GitOps é a solução otimizada para esta transformação, oferecendo eficiência operacional em redes ‘cloud native’ no core do 5G".

Recorde-se que a Sonae IM, que está focada em investimento em empresas tecnológicas nas áreas de cibersegurança, infraestruturas digitais e retalho, conta no seu universo de participações já com dois unicórnios, o mais recente dos quais é também uma empresa norte-americana, a Arctic Wolf, que se junta à portuguesa Outsystems, onde a Sonae IM detém uma posição indireta através dos fundos Armilar.