Novabase inicia esta quarta-feira OPA de 30,5 milhões sobre 20% do seu capital

A Oferta Pública de Aquisição (OPA) anunciada a 16 de fevereiro pela Novabase sobre um quinto do seu capital inicia-se esta quarta-feira, 29 de março, e termina a 18 de abril, indicou esta terça-feira a empresa tecnológica no prospeto da operação publicado na CMVM.A oferta poderá ter um custo máximo para a Novabase de cerca de 30,5 milhões de euros, sendo a contrapartida de 4,85 euros por ação, o que traduz um prémio de 3,41% face à cotação de fecho desta terça-feira, quando as ações cederam 1,26%, para 4,69 euros."A presente oferta é parcial e voluntária, tendo por objeto um número máximo de 6.280.279 (seis milhões, duzentos e oitenta mil, duzentas a setenta e nove) ações representativas de um máximo de 20% do capital social da oferente e sociedade visada, podendo ser objeto de aceitação da mesma as ações que se encontrem integralmente realizadas, com todos os direitos inerentes e livres de quaisquer ónus ou encargo", revela o prospeto.A Novabase explica ainda que o objetivo da operação é o de "permitir aos acionistas da oferente e sociedade visada a alienação, em condições de igualdade, de parte das ações por si detidas, as quais serão extintas com a correspondente redução do capital".Isto porque, assinala a empresa, apesar dos bons resultados o retorno acionista em 2022 foi de menos 13%. O contexto de incerteza e o atraso em atingir os objetivos definidos são apontados pelo conselho de administração como justificações para aprovar a OPA, "criando uma oportunidade adicional de remuneração para os acionistas".A empresa aprovou a 13 de março, em assembleia-geral de acionistas a redução do capital de 32.971.463,70 euros para 942.041,82 euros.