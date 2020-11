Novabase sobe faturação em 12% para 93,3 milhões até setembro

ades de caixa menos

A Novabase encerrou os primeiros nove meses deste ano com um volume de negócios de 93,3 milhões de euros, uma subida de 12% face aos 83,6 milhões registados em igual período de 2019, indicou esta quinta-feira a empresa tecnológica em comunicado enviado à CMVM.A empresa destaca que "não sentiu impactos relevantes da pandemia de covid-19", mas indica que "permanece cautelosa no curto prazo mas otimista no médio prazo".O "net cash" (disponibilidempréstimos e financiamentos bancários de curto prazo) ascendeu a 49,4 milhões de euros, impulsionado pelas vendas do negócio GTE e da Collab por 36,1 milhões.A Novabase assinala ainda que a liquidez gerada beneficiou de 35,4 milhões de euros pela alienação do negócio de governo, transportes e energia (GTE) à Vinci Energies , presente em Portugal com a marca Axians, sendo que este valor já reflete o recente ajustamento na contrapartida a receber pela Novabase. A alienação da Collab gerou um encaixe de 1,4 milhões de euros.A empresa assinala que a situação de liquidez é "robusta" permitindo prosseguir o plano da "Estratégia 2019+", bem como "enfrentar os potenciais impactos da pandemia covid-19".