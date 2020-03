Novabase vende Collab à sueca Netadmin System por 6 milhões

A Novabase vendeu a subsidiária Collab à sueca Netadmin System i Sverige por seis milhões de euros, informa a empresa liderada por João Nuno Bento em comunicado enviado à CMVM.

O acordo foi celebrado esta quinta-feira, 19 de março, e prevê a compra pela empresa sueca da totalidade do capital da Collab - Soluções Informáticas de Comunicação e Colaboração, empresa detida a 72,45% pela Novabase Business Solutions e onde o fundo de capital de risco Novabase Capital detém uma participação de 17,75%.

Dos seis milhões de euros acordados para o negócio foram pagos esta quinta-feira, 19 de março, 4,5 milhões. A Novabase Business Solutions terá direito a 4,347 milhões de euros do total, dos quais recebeu agora 3.260.250 euros.

Os remanescentes 1,5 milhões de euros serão "temporariamente retidos" pela compradora.

A Novabase indica ainda que "o preço acordado estará sujeito a ajustamentos, nos termos do contrato". Sendo que, "devido às cláusulas de ajustamento de preço positivo ou negativo acordadas pelas partes, não é possível estimar neste momento, com precisão, a contrapartida final que possa vir a ser obtida com a transação".

"A esta contrapartida pode acrescer um potencial 'earn-out anual', dependente da 'performance' da Collab, nos termos definidos no contrato. O potencial 'earn-out' será aplicável até ao máximo de três períodos anuais, não sendo possível estimar na presente data o respetivo valor máximo ou mínimo", detalha ainda a empresa.

Apesar de ainda não conseguir determinar com precisão a contrapartida final, a Novabase estima que a mais-valia que irá realizar se situe entre 100 mil e 800 mil euros.

A Collab emprega atualmente cerca de 60 colaboradores e faturou 6,5 milhões de euros no ano passado.

"Esta operação permitirá continuar a implementar a nossa estratégia, libertando recursos para a execução dos objetivos do Update Estratégico 2019+, divulgados ao mercado em 25 de julho de 2019", defende João Nuno Bento, CEO da Novabase, citado no comunicado.