Novabase indica mais valia de 14,9 milhões com a venda de área de negócio à Vinci

A Novabase estima agora em 14,9 milhões de euros a mais-valia com a venda do negócio para os setores de Governo, Transportes e Energia (negócio GTE) à Vinci Energies, indicou esta segunda-feira a tecnológica liderada por João Nuno Bento (na foto).





Desta forma, a contrapartida obtida pela Novabase passa a ser de trinta e nove milhões e duzentos e cinquenta e dois milde euros, "correspondendo à soma do preço inicialmente acordado com o comprador de 33 milhões de euros, do ajustamento líquido agora efetuado e do earn-out de três milhões de euros".Após este ajustamento, a Novabase assinala que pode agora "precisar a estimativa de mais-valia anteriormente comunicada a este respeito, que passa a ser de 14,9 milhões de euros". Mas, ressalva, "podem ainda ocorrer alguns ajustamentos adicionais ao preço, até ao nono mês decorrido da data de concretização da alienação, pelo que este valor continua a ser uma estimativa e não veicula qualquer valor definitivo". 4 de novembro do ano passado, a Novabase anunciou ter acordado a venda daquela área de negócio com a Vinci Energies, presente em Portugal com a marca Axians, por 33 milhões de euros, podendo este valor ser aumentado em três milhões de euros.Três dias mais tarde, a empresa precisou que a estimativa de mais-valias a realizar com a alienação se situava entre 12 e 15 milhões de euros