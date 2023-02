Novos Xiaomi com câmara Leica chegam a Portugal a 8 de março. Custam até 1.399 euros

A Xiaomi anunciou este domingo o lançamento da sua linha de telemóveis topo de gama - o Xiaomi 13 Series - nos mercados internacionais. Isto significa que os mais recentes modelos da fabricante chinesa vão agora chegar a mercados fora do país, entre os quais Portugal.





Dos três produtos lançados, dois – o Xiaomi 13 e os Xiaomi 13 Pro - contam com a Leica como parceira, sendo que todos os aspetos do sistema de câmaras - desde o hardware e qualidade de imagem ao design -, foram criados em colaboração com a multinacional alemã.





Os modelos da empresa chinesa ficarão disponíveis em Portugal a partir de 8 de março, sendo que o Xiaomi 13 irá custar ao consumidor 999,99 euros e o Xiaomi 13 Pro 1.399,99 euros, tratando-se dos telemóveis mais caros da marca no mercado português.





O Xiaomi 13 Pro estará disponível em duas cores - Ceramic Black e Ceramic White - e o Xiaomi 13 em três cores - Black, White e Flora Green.





Já o Xiaomi 13 Lite, que não inclui a câmara da Leica, custará 549,99 euros.



Questionados sobre se esperam uma boa adesão, apesar do preço praticado em Portugal, a marca garantiu que se trata de um produto "disruptivo no mercado dos smartphones". "O mercado em Portugal apresenta uma crescente procura nos segmentos mais altos e acreditamos que esta gama é diferenciadora", respondeu o representante da marca em terras lusas, Tiago Flores, ao Negócios.



Apesar de só chegarem às lojas a 8 de março, a campanha de pré-vendas em Portugal irá decorrer de 26 de fevereiro a 7 de março.



Além dos telemóveis, a fabricante chinesa anunciou também o lançamento dos auriculares Xiaomi Buds 4 Pro, do relógio Xiaomi S1 Pro e da Xiaomi Electric Scooter 4 Ultr - uma trotinete elétrica.





O lançamento oficial foi feito este domingo, 26 de fevereiro, na MWC, mas, num evento que antecedeu o anúncio oficial, em Wetzlar, Alemanha, onde o Negócios esteve presente, a Xiaomi e a Leica afirmaram que o objetivo da parceria das duas marcas é "redefinir o futuro da fotografia com telemóvel", garantindo que a parceria entre ambas será de múltiplos anos.





Ao contrário do que se poderia pensar, as lentes não são fabricadas pela Leica. "As lentes que produzimos são em vidro e as lentes no telemóvel são de plástico. Exige uma tecnologia diferente", justificou Florian Weller, Product Development, da empresa alemã.Não é a primeira vez que a Leica se associa a este tipo de projetos, tendo mantido uma parceria de vários anos com a Huawei, que chegou ao fim em março de 2022.