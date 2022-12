O "absolutista da liberdade de expressão" que suspendeu jornalistas do Twitter

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Drew Harwell, jornalista do Washington Post; Ryan Mac, do New York Times; Donie O'Sullivan, da CNN; Matt Binder da Mashable e ainda a do jornalista independente Aaron Rupar, enumera a Reuters.

O CEO do Twitter suspendeu as contas de vários jornalistas que terão alegadamente partilhado informação pessoal de terceiros e que escreveram recentemente artigos sobre o novo dono da plataforma. Elon Musk tinha avisado que as regras que suspendem a partilha de informação pessoal também se aplicavam aos jornalistas.A suspensão de contas refere-se a um episódio desta quarta-feira, em que a conta @elonjet, que fazia o "tracking" do jato privado de Musk em tempo real usando dados públicos, foi também suspensa, explica a Reuters. O CEO da Tesla ameaçou o operador da página, Jack Sweeney, com uma ação legal, afirmando que o seu filho tinha sido perseguido por um "stalker louco", devido a esta partilha.Ainda esta quinta-feira, o CEO do Twitter disse que haveria uma suspensão de sete dias para as contas que publicaram informações pessoais e lançou uma votação entre os utilizadores da plataforma para decidirem quando deviam ser readmitidas as contas.Mas as respostas pareceram não agradar ao bilionário, que anunciou uma hora depois que iria realizar uma nova votação, dado que a primeira dava demasiadas opções de resposta. Nesta segunda votação havia apenas duas hipóteses: "agora" ou "em sete dias". O "agora" voltou a ganhar com quase 60% dos aproximadamente dois milhões de votos.Entre as contas suspensas está deElon Musk, que se tem descrito como um "absolutista pela liberdade de expressão", tal como fez questão de partilhar numa publicação feita em março naquela rede social, tinha referido num tweet, no mês passado, que o seu compromisso com a liberdade se estendia à não suspensão da conta que segue seu avião privado, "mesmo que isso seja uma risco para a segurança pessoal". Acabou, no entanto, por faltar à palavra.O Spaces, serviço de áudio do Twitter, está em baixo depois de os jornalistas que foram suspensos da plataforma terem descoberto que ainda podiam participar através deste segmento.A jornalista da BuzzFeed News, Katie Notopoulos, terá realizado um direto no Twitter Spaces e Drew Harwell e Matt Binder conseguiram juntar-se. Mas não estiveram sozinhos. A meio da conversa o próprio Elon Musk decidiu juntar-se, reiterando que quem partilhe informação pessoal sobre outra pessoa ("doxxing", em inglês) seria suspenso do Twitter.Os jornalistas acabaram por contrariar a afirmação do magnata explicando que não tinham postado informação em tempo real, mas Musk não foi recetivo e acabou por deixar a chamada segundos depois.O Twitter Spaces acabou por ir abaixo ainda durante o decorrer da chamada, desconectando todos os membros. De momento não há qualquer informação na plataforma de que esta chamada tenha acontecido.Mais tarde, ainda na quinta-feira, o CEO da plataforma escreveu que a empresa estava a resolver um "bug" antigo e que o serviço deveria estar operacional hoje, sexta-feira. No entanto, tal não aconteceu ainda.