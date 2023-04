OpenAI procura soluções para reverter suspensão do ChatGPT em Itália

A OpenAI está a planear apresentar soluções às autoridades italianas esta quinta-feira para responder às preocupações apresentadas pelo regulador do país sobre a privacidade dos utilizadores do ChatGTP.



Na semana passada, a Itália anunciou a suspensão do serviço pelo facto de o ChatGPT não conseguir verificar a idade dos seus utilizadores e por não respeitar a legislação sobre dados pessoais. Além disso, foi encontrada uma falha de segurança no ChatGPT que permitiu revelar detalhes de conversas de utilizadores e dados de pagamento dos clientes da versão premium.









Nessa altura, o regulador italiano pediu à OpenAI para comunicar "num prazo de 20 dias as medidas adotadas" para solucionar a situação, "sob pena de multa de até 20 milhões de euros, ou até 4% do volume de negócios mundial anual".

Nesta quarta-feira, a OpenAI comprometeu-se, numa videoconferência, a ser mais transparente na forma como gere os dados e como verifica a idade dos seus utilizadores. A empresa também vai enviar agora um documento ao regulador italiano para apresentar soluções.Depois de Itália, também as autoridades alemãs estão a analisar a forma como a OpenAI e o ChatGPT tratam os dados dos utilizadores. Em entrevista ao jornal Handelsblatt, o diretor da Comissão de Proteção de dados da Alemanha, Ulrich Kelber, disse que estão a analisar o caso e admitiu suspender a plataforma no país. Os reguladores de França e da Irlanda também entraram em contacto com as autoridades italianas para analisar as bases da medida e dizem que vão agir em coordenação com as autoridades europeias nesta matéria.