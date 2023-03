Casamento entre Microsoft e GM traz ChatGPT para dentro dos automóveis

No início deste ano, a Microsoft anunciou um investimento multimilionário na OpenAI, a dona do ChatGPT. A parceria entre ambas as empresas pode resultar na nova geração de manuais de instruções sobre veículos.

Casamento entre Microsoft e GM traz ChatGPT para dentro dos automóveis









