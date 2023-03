Legisladores europeus com dificuldade na regulação da Inteligência Artificial

mular conversações e a escrita humana





"garantir a proteção dos direitos fundamentais e a segurança dos utilizadores", tal como explica a instituição na sua página oficial. De acordo com a agência de notícias, vários legisladores esperavam chegar a um consenso sobre a proposta no passado mês, para que esta pudesse nos próximos meses seguir para o Parlamento Europeu, o Conselho da União Europeia, e a Comissão Europeia. Contudo, o encontro de cinco horas, em Estrasburgo, terá terminado sem resolução, com os legisladores indecisos quanto a várias facetas do chamado "Act IA".



A intenção de regular a Inteligência Artificial (IA) existe, mas concretizá-la estará a mostrar-se mais difícil do que o previsto. Os rápidos avanços tecnológicos - tais como o ChatGPT, aplicação que é capaz de si- estará a complicar os esforços dos legisladores da União Europeia (UE) para chegar a acordo quanto a leis históricas na IA, noticia a Reuters, que cita fontes conhecedoras do tema.A Comissão Europeia apresentou uma proposta rascunho há praticamente dois anos, de forma aO atraso na chegada a um acordo está a aumentar as preocupações de que a legislação neste tema possa ser adiada para o próximo ano, refere ainda a Reuters.

O rápido investimento e surgimento de novos sistemas e aplicações assentes em inteligência artificial - e as suas respetivas integrações em serviços - colocam desafios aos países e legisladores, que tentam cobrir as lacunas nesta área.