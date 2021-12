Oracle aposta na área da saúde com aquisição da Cerner por 28 mil milhões

Leia Também DJ Oracle negoceia compra da Cerner por $30 mil milhões

A notícia foi avançada primeiro pelo Wall Street Journal e, já esta segunda-feira, confirmada pela Oracle. A gigante norte-americana da tecnologia vai comprar a empresa de registos médicos eletrónicos Cerner, por um valor de 28,3 mil milhões de dólares (25,05 mil milhões de euros).Nesta que é a maior aquisição feita pela Oracle desde a compra da PeopleSoft, em 2004, por 10,3 mil milhões de dólares, a empresa sublinha que o objetivo passa pelo reforço da presença que tem no setor da saúde.Os acionistas da Cerner vão receber 95 dólares em numerário por cada ação da companhia, o que está 5,8% acima da cotação de fecho desta sexta-feira. A Cerner é uma das maiores fabricantes de software para registos médicos nos Estados Unidos."Trabalhando juntas, a Cerner e a Oracle têm a capacidade para transformar a área da saúde ao disponibilizar melhor informação aos profissionais de saúde - possibilitando tomar melhores decisões de saúde, com melhores resultados para os pacientes", vinca Larry Ellison, "chairman" e CTO da Oracle. "Com esta aquisição, a missão corporativa da Oracle expande-se para assumir a responsabilidade de disponibilizar aos nossos profissionais médicos atarefados uma nova geração de ferramentas digitais mais fáceis de usar."A Oracle defende que a tecnológica de Kansas City deverá ser um "enorme motor de receitas adicionais para a Oracle nos próximos anos", com a ambição de levar a operação da Cerner a mais países, através da Oracle.É esperado que este negócio esteja concluído em 2022.Na passada sexta-feira, as ações da Cerner chegaram a disparar 14% com as notícias que avançaram esta aquisição; na semana, os títulos da empresa registaram ganhos de 20,58%, a maior subida no S&P 500. Já esta segunda-feira, os títulos da tecnológica estão a valorizar 0,85% para 90,53 dólares. Já as ações da Oracle cedem 2,85% para 93,86 dólares.