Tecnológica Quistor entra em Portugal com a Oracle e instala escritório no Porto

Leia Também Oracle aposta na área da saúde com aquisição da Cerner por 28 mil milhões

A Quistor, fornecedor multinacional de serviços geridos e parceira da tecnológica Oracle, entrou no mercado português, com a abertura de um escritório no Porto.A empresa tem uma forte presença no mercado europeu, disponibilizando aos clientes empresariais soluções de consultoria tecnológica, assim como software e serviços geridos, "no sentido de ajudar e acompanhar as jornadas de transformação digital das empresas", detalha o comunicado da empresa.A companhia foi fundada nos Países Baixos em 2005, contando hoje com mais de 250 clientes internacionais em 12 países em todo o mundo, nomeadamente nos Países Baixos, Espanha, Reino Unido, França, República Checa e Itália. Portugal junta-se agora a esta lista, que são considerados como "mercados estratégicos" para a companhia.Javier Prego, COO da Quistor, afirma que "a abertura deste escritório faz parte da nossa estratégia de crescimento e expansão", citado em comunicado. O gestor indica ainda que "este não será o último anúncio que faremos este ano a este respeito, já que estamos a explorar outros mercados para continuar a desenvolver as nossas capacidades empresariais, sempre de mãos dadas com a Oracle".Já Iñaki Aguirregaviria, que será o responsável para o mercado português, indica que a empresa está "entusiasmada com a chegada ao mercado português." "Portugal é atualmente um dos mercados de TI de mais rápido crescimento e, com a nossa experiência no mercado europeu e em parceria com a Oracle, estamos confiantes de que podemos desempenhar um papel importante na transformação digital da comunidade empresarial do país".