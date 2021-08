Patreon compra empresa de recrutamento para “duplicar” receita de criadores de conteúdos

A plataforma Patreon, famosa por possibilitar que criadores de conteúdos obtenham retorno financeiro da publicação dos seus conteúdos, através de um sistema de subscrição mensal, anunciou hoje a compra da empresa de recrutamento Clear Talent.



A norte-americana Clear Talent trará cerca de 40 recrutadores técnicos, fornecedores e profissionais de recursos humanos para o Patreon com o objetivo de contratar novos talentos para "acelerar o lançamento de novos recursos e dobrar a receita total que os criadores estão a ganhar mensalmente", avançaram os executivos do Patreon à Reuters.



Co-fundado em 2013 pelas estrelas do YouTube Jack Conte e Sam Yam, o Patreon é uma plataforma de assinaturas que conecta criadores de conteúdos aos seus fãs. Outra das funcionalidades é que os criadores de conteúdos - como youtubers, podcasters, músicos, entre outros - também podem proporcionar experiências exclusivas e acesso a conteúdos únicos aos seus assinantes ou "patronos".



Os mais de 200.000 criadores de conteúdo da plataforma já se conectaram com mais de 7 milhões de fãs no Patreon e no total já ganharam mais de 2 mil milhões de dólares, desde o início da empresa.



O Patreon pretende agora investir na construção de uma boa equipa de engenharia, produto e design para acelerar o lançamento de novos produtos e dobrar a receita ganha pelos criadores de conteúdos.



A utilização da plataforma tem sido uma prática crescente em todo o mundo, e Portugal não é excepção. Um dos exemplos mais conhecidos é o de Rui Unas que utiliza o Patreon para financiar o seu projeto digital, Maluco Beleza.