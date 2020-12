Paula Panarra: “Muita da transformação que precisamos hoje pode acontecer com o 4G”

A diretora-geral da Microsoft defende uma clarificação na atribuição das licenças do 5G, mas sublinha que muitos processos que as empresas precisam hoje podem ser implementados com a rede atual. Paula Panarra apela a que as verbas para a transição digital sejam, de facto, utilizadas pelas empresas e pelo Estado.

