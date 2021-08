Plataforma que perdeu 610 milhões em criptomoedas ofereceu meio milhão de recompensa a ‘hacker’

Leia Também Pirata que roubou centenas de milhões de dólares em cripto quis "divertir-se"

A Poly Network, a plataforma que esta semana foi notícia por ter perdido 610 milhões de dólares em criptomoedas, através da exploração de uma vulnerabilidade, confirmou que ofereceu um montante de 500 mil dólares como "bug bounty" ao 'hacker' que levou a cabo o ataque.Segundo a agência Reuters, a empresa confirmou que ofereceu este montante como recompensa ao ‘hacker’ ou grupo de ‘hackers’, por terem devolvido uma boa parte dos fundos. Esta lógica de "bug bounty" é uma prática comum em várias empresas, que oferecem recompensas a quem consiga encontrar vulnerabilidades e bugs em serviços e produtos.A Poly Network aponta apenas que "Mr. White Hat" - "white hat" é a designação habitualmente usada pelo setor para descrever um ‘hacker’ ético, que ajuda a expor vulnerabilidades - auxiliou a empresa a recuperar parte do montante. A Poly Network agradece ainda por esta figura "ajudar a melhorar a segurança" desta rede.O 'hacker' ou grupo de 'hacker's que levou a cabo este ataque afirmou que fez um dos maiores ataques ao mercado de criptomoedas por diversão , acrescentando ainda que as suas ações constituem uma ação "white hat", com fins éticos.Segundo a Reuters, não foi indicado se esta pessoa ou grupo de ‘hackers’ aceitou a recompensa. Não foi especificado de que forma seria pago este valor pela Poly Networks, caso seja aceite.