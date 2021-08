Plataforma de criptomoedas Liquid vítima de roubo de 100 milhões de dólares

Leia Também Plataforma que perdeu 610 milhões em criptomoedas ofereceu meio milhão de recompensa a ‘hacker’

A empresa, baseada em Tóquio, declarou na quinta-feira, em comunicado, que tinha "detetado um acesso não autorizado a algumas das carteiras de moedas digitais geridas pela Liquid".Segundo a Elliptic, uma empresa baseada em Londres que ajuda a detetar moedas digitais roubadas, "um pouco mais de 97 milhões de dólares (83 milhões de euros) em moedas digitais foram recebidas em contas identificadas pela Liquid como pertencentes ao ladrão".Em texto colocado no seu blogue, a Elliptic adiantou que os seus investigadores "estão a ajudar a Liquid a seguir os fundos roubados".Este ataque sucede ao realizado a semana passada, em que um pirata roubou 600 milhões de dólares de moedas digitais à plataforma de finança descentralizada Poly Network, após o que devolveu progressivamente o dinheiro, afirmando que só tinha feito o roubo para evidenciar uma falha de segurança.A Liquid especificou que tinha suspendido a retirada de moedas digitais temporariamente, para avaliar o impacto do ataque.A popularidade das moedas digitais aumentou repentinamente nos últimos anos, apesar da sua volatilidade e das inquietações com o seu impacto ambiental.A bitcoin, a ethereum e outras moedas digitais utilizam uma tecnologia chamada blockchain (cadeia de blocos), que garante que cada transação é registada.Os ladrões que procuram apoderar-se de moedas digitais transferem geralmente fundos por várias contas a uma velocidade vertiginosa - por vezes com centenas de milhares e transações - para procurarem baralhar as pistas.Entretanto, os atores do setor têm melhorado a sua capacidade de identificar e bloquear as moedas digitais roubadas. Por exemplo, a Liquid indicou que uma soma em ethereum, equivalente a 16,3 milhões de dólares, tinha sido congelada, "graças à ajuda da comunidade criptográfica e a outras bolsas de transações".