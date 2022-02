Popularidade das compras online cresce na União Europeia. Portugal ainda abaixo da média

Leia Também Portugueses entre europeus com mais receio em revelar dados financeiros em compras online

Leia Também Reabertura das lojas roubou clientes ao comércio eletrónico

A popularidade das compras online continua a crescer na União Europeia, revelam os dados do Eurostat, divulgados esta quarta-feira. E, de acordo com o gabinete de estatísticas europeu, a adoção das compras online foi impulsionada pelas restrições de covid-19, que levaram várias lojas a fechar ao longo do ano passado, um pouco por toda a Europa.Os dados deste inquérito sobre os hábitos de compras online questionaram os habitantes da União Europeia sobre se tinham utilizado a Internet nos últimos 12 meses e se tinham feito compras online. Assim, no inquérito de 2021, 90% dos europeus entre 16 a 74 anos tinham utilizado a Internet, 74% deles para fazer compras ou utilizar serviços.Comparando com os dados de 2020, as compras online subiram um ponto percentual. Já face aos dados de 2016, quando 63% referiam fazer compras online, os números de 2021 refletem um aumento de 11 pontos percentuais.Portugal está entre os Estados-membros com valores mais baixos de uso da Internet para compras online, com cerca de 62% dos utilizadores portugueses de Internet a comprar online. Assim, os dados de Portugal em 2021 continuam aquém não só da média europeia de 74% do inquérito de 2021, mas também da de 2016 (63%), por uma "unha negra".Só em Chipre, Itália, Roménia e Bulgária é que o comércio eletrónico tem menor expressão do que em Portugal. Na Roménia e na Bulgária, menos de 50% dos utilizadores de Internet fez compras online, com 44% e 42%, respetivamente.A Holanda e a Dinamarca são os Estados-membros onde os habitantes mais fizeram compras online ao longo dos 12 meses anteriores ao inquérito do Eurostat, com 94% e 92%, respetivamente. A Suécia fica muito próxima dos 90%, com uma percentagem de 89%.Na análise a quem deu o maior "salto" para as compras online no espaço de cinco anos, destacam-se a República Checa, com um aumento de 27 pontos percentuais, a Eslovénia, Hungria e Roménia, todas com 26 p.p, e ainda a Croácia e a Lituânia (ambas com 25 p.p). Em Portugal, o aumento em cinco anos foi de 19 pontos percentuais entre 2016 e 2021.Nos três meses anteriores ao inquérito, a compra mais comum feita pelos europeus estava ligada a roupa, sapatos e acessórios (68%), seguidas pela encomenda de refeições a restaurantes ou serviços de catering (31%).Menos expressiva er a compra de brinquedos ou itens para cuidados infantis online (20%) ou a aquisição de coputadores, tablets, smartphones ou acessórios.