Presidente do grupo sul-coreano LG morre aos 73 anos

O presidente do grupo sul-coreano LG, Koo Bon-moo, morreu. Koo, que estava internado no Hospital da Universidade Nacional de Seul, foi submetido desde Abril de 2007 a duas cirurgias relacionadas com um tumor cerebral, de acordo com os media sul-coreanos.





Koo Bon-moo era neto de Koo In-hwoi, fundador em 1947 e 1958, respectivamente, da empresa química Lucky 1947 e da electrónica Goldstar.





As duas empresas fundiram-se em 1995 e o nome do grupo, considerado o quarto maior da Coreia do Sul, passou a ser LG (as siglas de ambas). Sob a sua liderança, o conglomerado mudou de nome de Lucky Goldstar para LG, mas também vendeu o negócio de semi-condutores à Hyundai, num processo de reestruturação conduzido pelo Governo sul-coreano depois de da crise financeira asiática dos anos 1990.