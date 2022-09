Produção industrial na Zona Euro recuou 2,4% em julho

Leia Também Portugal foi o país da Zona Euro onde os preços na produção industrial mais desceram

O índice da produção industrial caiu 2,4% em julho de 2022 na Zona Euro, quando comparado com o mesmo período do ano anterior, divulgou esta quarta-feira o Eurostat. Já no conjunto da União Europeia, a queda foi menor: situou-se nos 0,8%.Face a junho deste ano, a produção industrial recuou 2,3% na Zona Euro e 1,6% na União Europeia.Em termos homólogos, a produção de bens de equipamento foi a que mais recuou: 5,4%. Seguem-se os bens intermediários, com uma queda de 1,8% e os bem de consumo não duradouro (-1,1%). Apenas a produção de energia e de bens de consumo duradouros viram um aumento, 1,1% e 1,4%, respetivamente.



As maiores quedas na produção industrial em termos anuais registaram-se na Irlanda, que produziu menos 23,7%, na Estónia e na Eslováquia (-6,4%) e na Bélgica (-5,1%). Já a Bulgária, a Dinamarca e a Polónia foram os países com maior aumento da produção industrial no espaço de um ano, 17,6%, 12% e 10,3%, respetivamente.