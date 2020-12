Quatro em cada cinco consumidores cedem dados pessoais em troca de grandes descontos online

De modo a economizarem, os consumidores europeus estão este ano dispostos a correr maiores riscos. Quatro em cada cinco (84%) revelam que não se importam de ceder informações pessoais a retalhistas, para obterem grandes descontos nas suas compras online.





Com a Covid-19 e a perda generalizada de empregos, os europeus estão a diminuir os seus gastos nas festividades deste ano. Devido aos horários reduzidos e ao distanciamento social têm optado por comprar mais online e cedem informações como endereços de email e números de telefone, de forma a obterem um grande desconto nas suas compras natalícias.





Somente um quarto (25%) dos inquiridos está consciente de que as fraudes ocorrem com maior frequência durante períodos festivos e de promoções e não está disposto a correr riscos em troca da redução dos preços, segundo a pesquisa realizada pela Kaspersky.





Não obstante, apenas 17% dos consumidores afirmam que só farão compras em grandes marcas, para evitar comprometer a sua segurança.





"As compras online são uma forma tentadora e fácil de gastarmos o nosso dinheiro. Emails com ofertas estão sempre a surgir na nossa caixa de entrada e com apenas alguns cliques, os artigos podem ser encaminhados para as nossas casas. Mas, na maior parte das vezes, este pode ser um negócio arriscado. À medida que as marcas vão lançando as suas promoções sazonais, os cibercriminosos estão atentos a qualquer deslize para tirar partido dos consumidores. Tendo em conta o período de crise que atravessamos, quaisquer descontos serão muito tentadores", alerta David Emm, Investigador Principal de Segurança da Kaspersky.