Comércio digital global cresceu 58% no primeiro trimestre

O comércio digital cresceu 58% no primeiro trimestre de 2021, aponta o relatório "Q1 Shopping Index", realizado pela Salesforce a partir dos dados recolhidos de mais de mil milhões de compradores em 40 países. A comparação é feita com o mesmo período de 2020, altura em que o crescimento do comércio digital rondava os 17%.A multinacional refere que este crescimento foi impulsionado pela combinação do crescimento geral do tráfego online (subida de 27%) e também pelo aumento dos gastos dos consumidores em sites (aumento de 31%).Este tipo de crescimento continua a ser justificado pela viragem para o comércio eletrónico, nota a multinacional, muito impulsionado pela pandemia global e pelos confinamentos adotados em diversos países. Com as restrições a implicarem, em vários casos, o encerramento de lojas não essenciais, quem compra vira-se cada vez mais para o online.Os dados da Salesforce notam uma subida na utilização de dispositivos móveis, como smartphones ou tablets. Comparando com o primeiro trimestre de 2020, o tráfego a partir destes dispositivos cresceu 29% e o crescimento de encomendas em mobile subiu 59%.O gasto médio global aumentou ligeiramente em termos homólogos, ascendendo aos 94,72 dólares (78,70 euros).Os dados recolhidos analisam também as categorias de produtos. No primeiro trimestre, os consumidores compraram mais artigos desportivos - a maior subida entre os produtos analisados. Comparando com o mesmo período de 2020 (ainda antes da pandemia), foi registado um crescimento de 101%, seguido pelos eletrodomésticos (96%) e por malas de luxos (96%).Com um crescimento menos expressivo contabiliza-se a roupa desportiva (42%), decoração e artigos para o lar (40%) e as bolsas e malas comuns (8%).Os dados da Salesforce referem ainda o comportamento dos consumidores no processo de compra, nomeadamente na taxa de abandono do carrinho. Este tipo de situação é mais frequente no smartphone, revelam os dados - neste tipo de dispositivo, a percentagem de cestos com produtos que não se traduzem numa compra ronda os 93%, contra os 89% e 87% do tablet e computador, respetivamente.