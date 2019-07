Receitas e lucros do eBay sobem e investidores aplaudem

O eBay anunciou um lucro por ação (excluindo itens extraordinários) de 68 cêntimos por ação no seu segundo trimestre fiscal, contra 49 cêntimos no trimestre anterior, e superando também a projeção média dos analistas – que era de 63 cêntimos.

A empresa de comércio electrónico reportou também, para o mesmo período, um crescimento de 1,8% das receitas, de 2,22 mil milhões para 2,69 mil milhões, ficando assim em linha com as estimativas do mercado.

A justificar estes resultados está o aumento de visitants nos seus websites de comércio electrónico e os esforços para revitalizar a sua plataforma – que estão a ser recompensados.

Isto apesar de uma desaceleração no crescimento das vendas – o que mostra que a companhia consegue obter ganhos com os seus milhões de compradores e vendedores, mesmo que se debata para atrair novos clientes, sublinha a Bloomberg.

Para o trimestre em curso, a empresa reviu em alta as suas projeções de lucros para 62 a 65 cêntimos por ação, com os analistas a estimarem 63 dólares. No que toca às vendas, conta com um volume entre 2,62 e 2,66 mil milhões de dólares – abaixo dos 2,68 mil milhões esperados pelos analistas.

Já para o conjunto do ano, o eBay, com sede em San Jose, na Califórnia, projeta lucros num intervalo entre 2,70 e 2,75 dólares por ação – quando o consenso em Wall Street aponta para 2,70 dólares.

O mercado gostou destes números e as ações do eBay seguem a somar 6,61% na negociação fora de horas para 41,61 dólares por ação, depois de terem terminado a sessão regular desta quarta-feira a perder 2,23% para 39,03 dólares.

O CEO do eBay, Devin Wenig, tem-se debatido – desde que assumiu as rédeas da empresa, em 2015 – para conseguir impulsionar o crescimento desta plataforma de vendas online, tendo anunciado que conta atualmente com 182 milhões de compradores ativos a nível mundial, que gastam cerca de 100 mil milhões de dólares anualmente neste mercado eletrónico.

O eBay, que tem tentado que a sua plataforma seja mais fácil de usar, para atrair mais clientes, confronta-se com a concorrência crescente da Amazon e da Walmart e, por isso, tem também orientado parte dos seus esforços de crescimento para unidades de negócio emergentes, como a publicidade e os pagamentos, sublinha a Investing.com.