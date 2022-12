Regras da UE levam Apple a preparar entrada de "app stores" de terceiros nos iPhones e iPads

A Apple está a preparar-se para permitir "app stores" alternativas nos iPhones e iPads da marca, numa viragem que marca uma mudança na estratégia da empresa, com o objetivo de cumprir com requisitos da União Europeia (UE), que devem começar a ser aplicados a partir de 2023. A empresa espera que as mudanças estejam prontas em 2023 e que integrem o sistema operativo iOS 17.De acordo com informação avançada pela Bloomberg, os utilizadores destes dispositivos podem passar a poder instalar "software" de terceiros, sem necessitarem de usar a loja de aplicações da Apple. Tal passo significaria uma mudança no discurso da marca que tem sido intransigente neste aspeto, dado cobrar uma comissão nos pagamentos às aplicações, que pode ir até 30%, bem como restrições no próprio desenvolvimento das "apps".O movimento surge como resposta a uma nova lei da UE que procura tornar justa a competição face a "developers" de aplicações de terceiros. Durante vários anos os reguladores têm-se queixado que a Apple e a Google, que têm as duas maiores "app stores" para telemóveis, tinham demasiado poder como "donos" das plataformas.O Regulamento dos Mercados Digitais, que vai apenas ser aplicado na sua totalidade a partir de junho de 2023, requer que as tecnológicas permitam "downloads" de aplicações de terceiros e que permitam aos utilizadores mudar as definições predefinidas com maior facilidade. A medida implica ainda que os serviços de mensagens funcionem juntos e que "developers" tenham igual acesso a características-chave nas aplicações e serviços. A legislação aplica-se a empresas avaliadas em pelo menos 75 mil milhões de euros e um mínimo de 45 milhões de utilizadores mensais na União.No lóbi contra o regulamento da UE a Apple justificou a discordância com a medida afirmando que a proposta poderia dar azo a aplicações pouco seguras e menor privacidade nos dispositivos da marca. Para ajudar a proteger os utilizadores a gigante norte-americana deverá manter alguns requerimentos de segurança, mesmo que as aplicações sejam desenvolvidas fora da sua "loja".