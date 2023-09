Regulador dos EUA processa Amazon por práticas abusivas no "marketplace"

A Federal Trade Commission (FTC), regulador da concorrência nos EUA, e 17 estados acusaram esta terça-feira a Amazon de práticas anticoncorrenciais no seu "marketplace", prejudicando a qualidade da experiência aos clientes e cobrando valores excessivos aos vendedores.A queixa apresentada hoje num tribunal federal em Seattle refere que a Amazon adota procedimentos que visam excluir rivais dos seus serviços de "marketplace" online e prejudicar a concorrência.A empresa fundada por Jeff Bezos é ainda acusada de ilegalmente forçar os vendedores na sua plataforma a utilizar os seus serviços de logística e entregas em troca de maior destaque no site, bem como de castigar os vendedores que oferecem preços mais baixos em sites rivais."A Amazon é monopolista e explora os seus monopólios de formas que levam os clientes e vendedores a pagarem mais por serviços de pior qualidade", disse Lina Khan, presidente da FTC, numa conferência de imprensa."O que aqui está em causa é importante. Os vendedores estão a pagar à Amazon um dólar por cada dois que recebem", acrescentou.Este é o quarto processo interposto pela FTC em que a Amazon é visada desde o início do ano.A gigante do "e-commerce", por seu turno, indicou em comunicado que irá contestar as alegações da FTC, considerando que as ações legais se afastam "radicalmente" da missão de proteção dos consumidores do regulador e que as acusações são "erradas quer em termos factuais quer legais"."As práticas que a FTC contesta ajudaram a aumentar a concorrência e a inovação na indústria do retalho e resultaram numa maior oferta, preços mais baixos, entregas mais rápidas para os clientes da Amazon e mais oportunidades para as muitas empresas que vendem através da Amazon", defende David Zapolsky, conselheiro da Amazon."Se a FTC levar a sua avante, o resultado será menos produtos de onde escolher, preços mais caros, entregas mais lentas e menos opções para as pequenas empresas que vendem os seus produtos na Amazon", acrescenta.