Remessas globais de PC disparam 32%, a maior subida em 20 anos

O mercado de computadores continuou a mexer no arranque deste ano, após um 2020 que trouxe uma corrida aos PC, alavancada pelo fenómeno do teletrabalho e do ensino à distância. De acordo com as estimativas da consultora Gartner, nos primeiros três meses do ano, as principais fabricantes de PC contabilizaram remessas de 69,9 mil milhões de unidades, uma subida de 32% face ao mesmo trimestre de 2020.

A consultora destaca que este foi o maior disparo no mercado de PC desde o ano 2000, altura em que a Gartner começou a acompanhar este segmento de negócio. As remessas globais de PC contabilizam não só os computadores de secretária mas também portáteis ou equipamentos descritos como "ultramobile premium", como por exemplo o Surface, equipamento criado pela Microsoft.

Leia Também Regresso do ensino online gera corrida à compra de computadores

Na análise preliminar apresentada pela consultora, é ainda indicado que este crescimento trimestral poderia ser ainda maior. A análise exclui os Chromebooks, equipamentos que utilizam o sistema operativo Chrome OS da Google, habitualmente com preços mais acessíveis. Caso estes produtos constassem da análise, o crescimento das remessas face ao primeiro trimestre de 2020 rondaria os 47%.

O pódio de principais fabricantes continua sem alterações, em comparação com o trimestre anterior. A Lenovo registou o maior número de remessas, com 17,5 milhões de unidades no primeiro trimestre e uma quota de mercado de 25,1%. Comparando com os mesmos meses de 2020, a Lenovo atingiu um crescimento de 42,3% nas remessas - a maior subida entre os três principais vendedores.

O segundo lugar é ocupado pela HP, que contrariou dois trimestres consecutivos de queda nas remessas globais. A fabricante viu as remessas subir 34,6%, totalizando 14,9 milhões de unidades no primeiro trimestre. A quota de mercado cresceu ligeiramente, para os 21%.

A Dell completa o top 3 de principais fabricantes, com 11,5 milhões de unidades, mais 12,9% no período homólogo. Na análise da Gartner, esta fabricante registou o menor crescimento entre os principais vendedores. A empresa regista uma quota de mercado de 16,5%.

Destaque ainda para a subida das remessas da Apple, que disparou 48,6% comparando com o mesmo trimestre de 2020. A tecnológica norte-americana totalizou remessas de 5,6 milhões de unidades, atingindo uma quota de mercado de 8%. A Acer e a Asus completam a tabela dos seis principais fabricantes, com remessas de 3,9 milhões de unidades e 3,7 milhões, respetivamente.

Região EMEA em linha com as tendências globais

A região EMEA (Europa, Médio Oriente e África), onde se inclui o mercado português, registou um crescimento em linha com as tendências de crescimento global, aponta a Gartner. No período analisado a subida da região EMEA aproximou-se dos 31%, com 22,5 milhões de unidades.

"Os lconfinamentos em curso que, em alguns casos, foram reforçados em vários países continuaram a alimentar a procura de portáteis e Chromebooks para apoiar o ensino à distância e o consumo de entretenimento", justifica a Gartner. "Além disso, os consumidores estão a atualizar os sistemas mais antigos e a ir além de limitações como tempo útil de bateria mais curto, lentidão ou ecrãs mais pequenos".