Regresso do ensino online gera corrida à compra de computadores

O segundo confinamento e o regresso das aulas online gerou uma corrida à compra de computadores, havendo já rutura de stock em algumas lojas, conta o Público. Uma situação agravada porque além das famílias, também as autarquias decidiram comprar mais equipamentos, tendo adquirido centenas de portáteis diretamente nos distribuidores.

"A procura de portáteis disparou a partir do dia 26 de janeiro, embora já se notasse um aumento na procura, após o anúncio do regresso ao ensino online", disse ao mesmo jornal Paulo Pimenta, responsável do site KuantoKusta, que além de vender equipamentos informáticos permite também comparar preços entre várias retalhistas.

De acordo com a pesquisa feita pelo Pública, algumas lojas já só vendem online, com prazos de entrega entre um e cinco dias, como é o caso de lojas Worten no Grande Porto e na Grande Lisboa.

Já Paulo Pimenta detalhou que a procura acelerou no final de janeiro, porque "muitos portugueses esperaram pelo salário". Os computadores mais procurados situam-se entre os 400 e os 750 euros.