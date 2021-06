Robôs mordomos de novo hotel no Porto têm "o dedo" da septuagenária Beltrão Coelho

Yolinda e Yogiro estão preparados "para interagir com o cliente, proporcionando-lhe uma experiência mais independente: os snacks ou bebidas são colocados numa das gavetas do robô e é digitado um código correspondente ao número da porta do quarto onde este se irá dirigir, subindo através do elevador, com o qual comunica (ao chegar ao elevador, o robô envia um sinal para que a porta seja aberta e, posteriormente, comunica qual o andar para onde deseja ir). Ao chegar ao andar, dirige-se à porta do quarto e aciona uma chamada telefónica. Quando o hóspede atende, ouve uma mensagem que indica que o seu pedido chegou e que deve abrir a porta, momento em que o robô deteta a sua presença e desbloqueia uma das gavetas, para que este possa retirar o seu pedido. Terminada a entrega, o robô dirige-se para os quartos onde irá fazer as próximas entregas (dado que pode ter duas ou três gavetas), ou, caso não tenha mais entregas, encaminha-se ao ponto inicial", indica a Beltrão Coelho.







Fundada em 1948, a Beltrão Coelho é liderada por Ana Cantinho, a terceira geração da família de José Augusto Beltrão Coelho.



Leia Também Hotel de 30 milhões com robôs para serviço de quartos abre no Porto esta sexta-feira



Também foi pela mão da Beltrão Coelho que chegou a portugal a robô Sanbot, que pode ser "hospedeira" em feiras e eventos ou interagir com os clientes no rtalho.

Fundada em 1948, a Beltrão Coelho é liderada por Ana Cantinho, a terceira geração da família de José Augusto Beltrão Coelho.Também foi pela mão da Beltrão Coelho que chegou a portugal a robô Sanbot, que pode ser "hospedeira" em feiras e eventos ou interagir com os clientes no rtalho.

Yolinda e Yogiro, os dois robôs que asseguram o serviço de quartos no Yotel Porto, inaugurado na passada sexta-feira , foram instalados e configurados por uma veterana empresa portuguesa: a Beltrão Coelho.Os robôs que marcam a estreia da marca Yotel na hotelaria portuguesa, numa unidade de quatro estrelas que representou um investimento de 30 milhões de euros, foram configurados pela empresa nacional para realizar entregas de snacks ou outros objetos aos clientes.