Hotel de 30 milhões com robôs para serviço de quartos abre no Porto esta sexta-feira

Rua de Gonçalo Cristóvão, perto da estação de Metro da Trindade. A unidade hoteleira de quatro estrelas conta com 150 quartos, um terraço, restaurante, espaços comuns para trabalhar e um ginásio.O projeto representa um investimento de 30 milhões de euros por parte da United Investments Portugal (UIP) e aposta fortemente na componente tecnológica. A UIP, liderada por Carlos Leal, está integrada no Al-Bahar Investment Group e é proprietária do Pine Cliffs Resort, Sheraton Cascais Resort, Quinta Marques Gomes e Hyatt Regency Lisboa.

Assim, os hóspedes podem utilizar a aplicação (app) Yotel para fazer o check-in antecipadamente ou em quiosques self-service, bem como criar uma SmartKey nos smartphones. A app permite ainda alertar o pessoal do hotel se, por exemplo, é necessário limpeza adicional nos quartos e pode ser usada para controlar a iluminação e a televisão.