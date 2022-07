Rússia multa WhatsApp e Snapchat

Um tribunal russo multou esta quinta-feira a Meta, dona da aplicação de mensagens WhatsApp e a Snap, dona do Snapchat. Em causa está uma alegada recusa destas plataformas em armazenar dados de utilizadores russos no próprio país.O tribunal de Tagansky multou o WhatsApp em 18 milhões de rublos (296 mil euros) e a Snap em um milhão de rublos (16,5 mil euros).Esta não é a primeira vez que existe um confronto entre os tribunais russos e as plataformas. Este tipo de disputa já acontecia antes da guerra na Ucrânia e era alargada a questões como o conteúdo, censura e representação local destas empresas, adianta a Reuters.No final de junho, o tribunal de Tagansky na Rússia multou em dois milhões de rublos (33 mil euros) três marcas da Amazon, o Twitch, Pinterest e Airbnb. Também a UPS foi multada em um milhão de rublos (16,5 mil euros).Já a meio do mesmo mês também a Alphabet (dona da Google) foi multada em 15 milhões de rublos (247 mil euros), sob acusações de ter falhado em cumprir com legislação russa no armazenamento de dados, mesmo depois de ter sido multada em 3 milhões de rublos (49 mil euros) em 2021.O Facebook e o Instagram, juntamente com o Twitter, viram o acesso às suas plataformas restringido na Rússia, após o início da guerra na Ucrânia. Isto depois da Meta, empresa mãe do Facebook e Instagram, ter sido acusada de "atividade extremista".