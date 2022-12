Samsung contraria pares e vai aumentar maior fábrica "chips" no próximo ano

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A Samsung pretende ampliar a capacidade da sua maior fábrica de semicondutores a nível global, localizada na Coreia do Sul, segundo o Seoul Economic Daily – uma publicação económica do país – tendo por base informações avançadas por fontes do setor.





Entre os vários elementos de expansão, a tecnológica espera ter mais 10 máquinas de litografia ultravioleta extrema destinadas à produção de "chips".





A notícia do jornal sul-coreano surge meses depois de em outubro, a empresa ter afirmado, que apesar do cenário macroeconómico, não estava a ponderar cortar para já a produção de semicondutores.





"Pretendemos manter os planos iniciais de investimento em infraestruturas", declarou na altura o vice-presidente executivo da empresa para os negócios ligados ao "hardware" de memória.





Na semana passada, a rival Micron Technology cortou nas previsões de investimento no próximo ano para um intervalo entre sete mil milhões e 7,5 mil milhões de dólares, uma queda abrupta face aos 12 mil milhões estimados para este ano. A empresa avançou ainda que vai "reduzir significativamente os planos de capex [investimento interno]" em 2024.





Por sua vez, há dois meses, a gigante de Taiwan, TSMC cortou a meta de investimento este ano em pelo menos 10%, pautando o seu discurso pela cautela.