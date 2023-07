Serviço de mensagens Whatsapp esteve com problemas durante uma hora

O serviço de mensagens Whatsapp esteve com problemas, à escala internacional, que impediram os seus utilizadores de enviarem e receberem mensagens.Em Portugal, o problema começou a manifestar-se pouco depois das 21.00 horas, mas também se verificou noutras partes do mundo.Por exemplo, no caso de Espanha, segundo o portal DownDetector, houve relatos de problemas nas principais cidades, como Madrid, Barcelona, Valência, Sevilha, Bilbau ou Palma.Este portal exibe um gráfico com os problemas reportados, onde se verifica um disparo na vertical cerca das 21.00 portuguesas.Cerca das 21.50 começou a verificar-se um regresso ao funcionamento normal.O Whatsapp integra o universo empresarial de Mark Zuckerberg.