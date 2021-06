Sonaecom vende Bizdirect à Claranet por 12 milhões

A Sonaecom acordou com a Claranet a venda da totalidade da Digitmarket - Sistemas de Informação, mais conhecida por Bizdirect, informa esta terça-feira a empresa em comunicado enviado à CMVM.O acordo para a alienação, realizada através da Sonae IM, contou com a concordância dos restantes acionistas da Bizdirect. A operação deverá ficar concluída até final de agosto, estando condicionada à aprovação da autoridade da concorrência.A Sonaecom refere que a estimativa é que "a transação resulte num encaixe de aproximadamente 12 milhões de euros e num impacto positivo nos resultados consolidados da Sonaecom, de cerca de 5 milhões de euros". No entanto, "estes montantes poderão variar em função da data efetiva da transação e respetivo desempenho financeiro da Bizdirect até esse momento".