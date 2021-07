Claranet conclui processo de aquisição da Bizdirect à Sonaecom

Leia Também Sonaecom vende Bizdirect à Claranet por 12 milhões

Leia Também Claranet reforça presença em Espanha com compra da ID Group

A Claranet Portugal anunciou esta segunda-feira a conclusão da compra da Bizdirect à Sonaecom. O acordo desta compra foi anunciado a 1 de junho, data em que foi celebrado entre a Sonae IM, Aitec e Banco BPI, os anteriores acionistas da empresa. O negócio envolve a aquisição de 100% do capital da Bizdirect.Em comunicado, a Claranet dá conta do fecho da aquisição, notando que o negócio "insere-se na estratégia de crescimento" da empresa "no mercado português, que passa pela aquisição de empresas relevantes para o enriquecimento do portefólio de serviços fornecidos, bem como pelo crescimento orgânico baseado na oferta de soluções tecnológicas de elevado valor acrescentado."A aquisição da Bizdirect é a sexta aquisição feita pela Claranet em Portugal desde 2014 e a segunda maior em valor, indica a empresa.A Bizdirect será "progressivamente integrada na Claranet, abrindo novas oportunidades de evolução aos colaboradores de ambas as empresas, sendo mantidos os níveis de serviço e todos os canais habituais de comunicação com os clientes", é explicado.António Miguel Ferreira, presidente da Claranet Portugal e membro do Group Executive Board, para Portugal, Espanha e América Latina, considera que "esta aquisição posiciona a Claranet como o maior fornecedor de TI em Portugal e, com isso, aumenta a responsabilidade e capacidade da empresa desenvolver soluções que aportem cada vez mais valor ao negócio dos seus clientes".Para João Mira Santiago, CEO da Bizdirect, "fazer parte do grupo Claranet em Portugal reforça o compromisso da Bizdirect com os nossos colaboradores, clientes e parceiros, e garante o alargamento das nossas soluções de negócio através de um portefólio de serviços e produtos de TI mais completo e eficiente, fruto do conhecimento e da experiência de uma grande equipa competente e focada no propósito de transformar tecnologia em valor de negócio para os clientes."Em comunicado enviado à CMVM, em junho, a Sonaecom referia que a estimativa era a de que a transação resultasse "num encaixe de aproximadamente 12 milhões de euros e num impacto positivo nos resultados consolidados da Sonaecom, de cerca de 5 milhões de euros". No entanto, a empresa admitia que "estes montantes poderão variar em função da data efetiva da transação e respetivo desempenho financeiro da Bizdirect até esse momento".