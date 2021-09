Claranet conclui compra da consultora OutScope Solutions

A Claranet Portugal fechou a aquisição da OutScope Solutions, uma consultora e fornecedora de serviços de tecnologias de informação (TI). De acordo com a tecnológica liderada por António Miguel Ferreira, esta aquisição permite à empresa consolidar a posição de mercado em Portugal.

Esta operação, que envolve a aquisição de 100% da OutScope Solutions e das subsidiárias OutScope Madeira e Hashtag People, possibilita à Claranet Portugal alargar "o portefólio de soluções no mercado nacional" e a "exposição a mercados internacionais".

Através de comunicado, a Claranet Portugal indica que está prevista a "manutenção da marca OutScope" como uma empresa especializada em soluções e serviços na área das telecomunicações. Este setor representa "cerca de 50% do negócio da OutScope", através de clientes nacionais e internacionais, em áreas como a telco cloud, automação, networking, 5G e Internet of Things.

Os principais executivos e acionistas da OutScope, Nuno Almeida e Silva e Célio Rijo, que desempenham funções como CEO e COO da empresa, respetivamente, vão integrar o grupo Claranet, assim como os cerca de 140 trabalhadores, especifica a Claranet Portugal.

"Esta aquisição reforça a posição da Claranet como n.º1 das TI em Portugal e é realizada logo após a aquisição da Bizdirect, em julho passado. Mais do que a escala, o nosso foco é a inovação e o investimento contínuo na enorme capacidade e talento dos nossos colaboradores, acumulando experiência, para continuarmos a apresentar as melhores soluções de Cloud, Security e Workplace aos nossos clientes, do setor privado e do setor público, ao mesmo tempo que nos mantemos uma empresa ágil", indica António Miguel Ferreira, presidente da Claranet Portugal e membro do executive board da empresa para Portugal, Espanha e América Latina.

"Acreditamos que a integração da OutScope irá alargar a nossa presença em segmentos de mercado com enorme potencial de crescimento, enriquecendo o portefólio da Claranet", continua o mesmo responsável.

Já Nuno Almeida e Silva, CEO da OutScope Solutions, descreve a operação como "o reconhecimento" dos resultados da empresa. "A escolha da OutScope para integrar o grupo Claranet é o reconhecimento dos nossos resultados e da qualidade e da inovação que temos trazido ao mercado. Com a integração no universo Claranet será possível dar uma nova escala aos projetos desenvolvidos pela OutScope e adicionar ainda mais valor às soluções e serviços que oferecemos aos nossos clientes", explica Nuno Almeida e Silva.

A OutScope está no mercado há 14 anos, contando com escritórios em Lisboa, Porto e Dusseldorf, na Alemanha.