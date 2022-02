Startup com ADN português "provoca" Microsoft e Google com outdoors

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Humor e irreverência são dois dos ingredientes da campanha de marketing acabada de lançar pela Rows, uma startup fundada em 2016 pelo português Humberto Ayres Pereira e pelo alemão Torben Schulz - e que já conta com uma equipa de mais de seis dezenas de colaboradores no Porto e em Berlim.



A empresa decidiu instalar outdoors junto às instalações da Google na Califórnia nos EUA, com a seguinte frase (mas em inglês): "caros Googlers, a vossa folha de cálculo é de 2016. Assim como o Nokia 6070. Está na altura de uma atualização."





Leia Também Microsoft supera projeções de lucros e receitas mas receios em torno da Azure pressionam

Para além da empresa liderada por Pichai Sundararajan, a Microsoft também teve direito a uma "provocação semelhante" da Row, que junto aos escritórios da empresa em Washington publicou a seguinte frase, também em outdoors: "cara Microsoft, a vossa folha de cálculo já anda por aí há 36 anos. Está na altura da reforma. Nós assumimos a partir daqui [essa missão]".Na nota de imprensa enviada pela Rows, Humberto Ayres Pereira, CEO e fundador da Rows, explica que "estas mensagens pretendem mostrar ao mundo que a Rows chegou e está pronta para ser uma alternativa moderna ao Excel e ao Google Sheets. Apesar de serem utilizadas por mil milhões de pessoas em todo o mundo, o mercado das spreadsheets está completamente estagnado há 15 anos".

Os outdoors ficarão visíveis nos dois locais até ao final deste mês.