Portugal Ventures aposta em mais sete startups, como a Generosa e a Stonify

Azulfy, Generosa, INEYE Pharma, Stonify, TimeUp, Twevo e Unlockit são os nomes das sete startups que acabam de integrar o portefólio da Portugal Ventures, através da iniciativa Call INNOV-ID, lançada em 2020, em parceria com a Agência Nacional de Inovação (ANI).

Após as três edições Call INNOV-ID, a Portugal Ventures realizou 55 investimentos num total de 5,5 milhões de euros investidos. "Estão ainda em ‘pipeline’ mais 10 operações através desta iniciativa", avança a sociedade capital de risco do grupo Banco Português de Fomento (BPF), em comunicado.

Esta iniciativa tem como missão "responder a uma falha de mercado no acesso a investimento em startups em fase ‘pre-seed’, cuja tecnologia estava já desenvolvida, mas que se encontravam em fase de protótipo, prova de conceito ou em validação de ‘product-market-fit’", explica a Portugal Ventures.

Quais as novas startups investidas

- Azulfy – Fornece às Câmaras Municipais uma plataforma de gestão de eventos de poluição, que monitoriza diariamente a poluição na água, terra e ar dos respetivos territórios. Este SaaS utiliza imagens obtidas através de satélites em órbita, de drones e de câmaras de vídeo locais.

- Generosa – Pretende revolucionar a forma como cuidamos das plantas em nossas casas, através da sua linha inovadora de produtos ‘Generosa’, baseados em princípios da economia circular, recorrendo a coprodutos de bioindústrias e ao aproveitamento de materiais reutilizáveis. Os seus produtos "facilitam a tarefa de cuidar e capacitar as pessoas para manterem as plantas vivas por mais tempo, contribuindo assim para o seu bem-estar num estilo de vida mais sustentável".

- INEYE Pharma – É uma startup focada no tratamento de doenças oculares. Foi fundada em 2017 por dois investigadores da Universidade de Coimbra, com o objetivo de transferir para o mercado a tecnologia desenvolvida durante o doutoramento de um dos co-fundadores. A tecnologia, já patenteada nos Estados Unidos e noutros países, "permite administrar fármacos no olho por vários meses de forma controlada, evitando o uso de gotas, o que melhora a adesão à terapêutica por parte do doente e a eficácia dos fármacos".

- Stonify – É uma plataforma digital destinada aos profissionais do setor industrial da pedra natural, que agrega toda a informação de processos produtivos e comerciais através da captura dos produtos acabados num objeto digital, "permitindo aos seus utilizadores a otimização de processos e a exploração de novos mercados de forma eficiente, garantindo a rastreabilidade e medindo a sustentabilidade dos seus produtos".

- TIMEUP – É uma ‘spin-off’ desenvolvida no seio Universidade de Coimbra e criada em 2023 por cinco investigadores das áreas de microbiologia e biomateriais, dos centros de investigação da UC - CNC-UC, CEF e CIEPQPF e com participação de uma investigadora do Instituto Politécnico de Coimbra, que desde 2018 desenvolvem "um inovador dispositivo de diagnóstico, capaz de monitorizar a urina de doentes por várias semanas". A empresa tem já um protótipo funcional testado em laboratório para detetar a bactéria responsável por mais de 80% das infeções urinárias, que em 2024 será otimizado para monitorizar mais agentes patogénicos.

- TWEVO – É uma empresa tecnológica que fornece soluções de vídeo com Inteligência Artificial, onde "olhos inteligentes" complementam e expandem a supervisão e o controlo humano de processos industriais no chão de fábrica. Pretendem ajudar a indústria a aumentar a sua produtividade e sustentabilidade, evitando desperdício de matérias-primas e perdas de energia causadas por quebras desnecessárias, e melhorar as condições de trabalho industrial 5D ("Dull", "Dirty", "Dangerous", "Difficult and Dear").

- Unlockit – É uma empresa Web3 PropTech & GovTech que garanten que está "a revolucionar o mercado imobiliário ao tornar o processo de uma transação imobiliária mais credível, seguro e transparente, garantindo a conformidade com as mais recentes legislações da Comunidade Europeia" - Regulamento das assinaturas eletrónicas, Lei de Branqueamento de Capitais de 2018 e com o Regime Geral de Proteção de Dados.

"Call INNOV-ID: Investir no Futuro" com o Governo em peso a 13 de outubro

Com o objetivo de apresentar o resultado das três edições da Call INNOV-ID e o seu impacto na preservação e valorização dos projetos inovadores do sistema científico nacional, a Portugal Ventures e a ANI vão realizar o evento "Call INNOV-ID: Investir no Futuro", que irá decorrer no dia 13 de outubro no Fórum Tecnológico da Lispolis, e que contará com a presença do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, e da ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Elvira Fortunato.

"Os excelentes resultados obtidos com estas três edições da Call INNOV-ID, e que serão dados a conhecer neste evento conjunto que irá reunir as 55 startups investidas, confirmam a nossa convicção de que em Portugal se produz conhecimento e inovação de base científica e tecnológica de excelência, competitivos a nível internacional e com capacidade de chegar ao mercado", considera António Grilo, presidente da ANI.

Para Rui Ferreira, presidente da Portugal Ventures, a realização deste evento "vai assinalar um marco importante na história desta iniciativa, onde o ecossistema ficará a conhecer o trabalho conjunto que tem sido realizado entre a nossa equipa, a ANI e os parceiros de ignição que tiveram um papel crucial de geração de ‘dealflow’ qualificado para investimento, totalizando mais de 300 candidaturas nas três edições".

A Portugal Ventures refere que tem sob gestão 269,1 milhões de euros e 157 empresas no portefólio, tendo desde 2012 já investido 201,8 milhões de euros em 213 novas empresas.