Startup de criptomoedas doa 29 milhões de dólares a escolas públicas nos EUA

A Ripple, empresa que gera criptomoedas com o mesmo nome, doou o equivalente a cerca de 29 milhões de dólares da sua própria moeda digital, também conhecida como XRP, a escolas públicas dos EUA para ajudar na compra de material escolar, de acordo com a CNBC.





O dinheiro oferecido pela Ripple vai ser usado para comprar material escolar para mais de 28.000 professores de escolas públicas em todos os 50 estados dos EUA, segundo um comunicado da empresa, citado na CNBC.