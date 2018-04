Yahoo entra no negócio das criptomoedas

A Yahoo entrou no negócio das criptomoedas com a aquisição de 40% da operadora japonesa Bitarg.

O gigante da internet adquiriu a participação na Bitarg através da sua filial japonesa, Z Corporation, num negócio cujos valores não foram divulgados. No entanto, a imprensa especializada estima que o investimento tenha rondado os dois mil milhões de ienes (15 milhões de euros).





A Bitarg foi fundada em Tóquio em Maio do ano passado, com um capital social de 100 milhões de ienes (753,6 mil euros), e é uma das 16 casas de câmbio de criptomoedas autorizadas pela Agência de Serviços Financeiros do Japão.



O regulador financeiro nipónico endureceu as regras para os operadores de criptomoedas após o roubo, em Janeiro, de que foi alvo a Coincheck, no qual foram furtados milhões de unidades da moeda digital NEM num valor de 58 mil milhões de ienes (437 milhões de euros), naquele que foi o maior ciberataque no sector.



Na semana passada, o grupo financeiro Monex anunciou a compra da Coincheck por 3.600 milhões de ienes (27 milhões de euros).

O serviço reestruturado da Bitarg deverá começar a operar no Outono.A operação marca a entrada da Yahoo "na área relacionada com [a tecnologia] blockchain e no negócio das moedas virtuais", refere o comunicado.